Kommentar 1
Leverkusen arbeitet an Clauss-Transfer

Joanthan Clauss ist in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt. Möglicherweise holt Bayer Leverkusen den französischen Nationalspieler zurück.

von Santi Aouna - seb_nonda - Dominik Schneider - Quelle: FT-Info | kicker
1 min.
Jonathan Clauss im Trikot der französischen Nationalmannschaft @Maxppp

Für Jonathan Clauss könnte es bald zu einer Luftveränderung kommen. Der 32-jährige Nationalspieler von Frankreich steht nur noch ein Jahr beim OGC Nizza unter Vertrag, befindet sich nach FT-Informationen aber in Gesprächen mit einem interessierten Klub. Ein vorzeitiger Abgang ist im Bereich des Möglichen.

Der ‚kicker‘ nennt diesbezüglich Bayer Leverkusen als potenziellen Abnehmer des Schienenspielers, FT kann diese Information inzwischen bestätigen. In Leverkusen würde Clauss genau das Profil erfüllen, das für ein 3-4-3-System benötigt wird. In der vergangenen Saison steuerte Clauss drei Tore und zehn Torvorlagen zum Erfolg von Nizza bei.

Alternative zu Arthur

Momentan ist lediglich Arthur (22) für diese Position im Kader der Werkself vorgesehen. Den Nachweis, dass der Brasilianer konstant über eine ganze Saison auf gehobenem Leistungsniveau abliefern kann, ist er bislang noch schuldig geblieben. Da wäre ein erfahrener Mann wie Clauss als Alternative durchaus sinnvoll.

Der geborene Straßburger lief von 2018 bis 2020 für Arminia Bielefeld auf und kennt den deutschen Profifußball (62 Spiele in der 2. Bundesliga) bereits. Nach seinem Wechsel zurück in sein Heimatland wurde der Flügelverteidiger sogar zum Nationalspieler und hat inzwischen 14 A-Länderspiele auf dem Konto.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
