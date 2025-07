TSG: Kampfansage von Moerstedt

U19-Nationalspieler Max Moerstedt (19) möchte sich in dieser Saison trotz großer Konkurrenz bei der TSG Hoffenheim durchbeißen. Das bekräftigt der Mittelstürmer der Kraichgauer gegenüber dem ‚kicker‘: „Ich bin nicht mehr der kleine Junge, der zum ersten Mal dabei ist, ich habe schon auch meinen Anspruch. Der ist, Spielzeit zu bekommen und Scorer in der Bundesliga zu sammeln.“ Vor der Spielzeit habe er seine Chancen auf Einsätze mit den TSG-Bossen besprochen und „das war positiv, und bis jetzt ist alles so eingetreten, wie es sollte, deswegen bin ich glücklich soweit“.

Dennoch stehen mit Neuzugang Tim Lemperle (23) und Leihrückkehrer Fisnik Asllani (22) zwei Konkurrenten bereit, die ebenfalls große Ansprüche haben. Für Moerstedt jedoch kein Grund zur Sorge: „Das ist für mich nicht so das Thema, denn ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich mich durchsetzen möchte, da ist Konkurrenz auch gut, daran kann man sich hochziehen – der Bessere spielt, fertig.“