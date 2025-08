Chelsea begrüßt Estêvão

Der FC Chelsea hat Estêvão, dessen Transfer bereits im vergangenen Jahr offiziell verkündet wurde, an der Stamford Bridge willkommen geheißen. Wie die Blues offiziell bestätigen, nimmt das Brasilien-Talent nun die Saisonvorbereitung mit den Londonern auf. Für den 18-jährigen Flügelspieler floss eine Sockelablöse von 40 Millionen Euro an Palmeiras.

„Ich bin sehr glücklich, es ist ein großartiges Gefühl, für Chelsea, einen der größten Vereine der Welt, zu spielen“, so Estêvão, der ausführt: „Ich musste fast eineinhalb Jahre warten, bis ich hierherkam. Aber es waren eineinhalb Jahre, in denen ich hart gearbeitet und mein Bestes gegeben habe, um in bestmöglicher Form hier anzukommen.“