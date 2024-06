Chelsea verpflichtet 40-Milionen-Talent Estêvão

Im Kampf um die Dienste von Brasilien-Talent Estêvão von Palmeiras geht der FC Chelsea als Sieger hervor. Die Blues verkünden, dass beide Klubs eine Einigung über den Transfer des 17-Jährigen zum Sommer 2025 erzielt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach fließt eine Sockelablöse von 40 Millionen Euro nach Brasilien. Inklusive Boni kann die Summe auf rund 65 Millionen Euro steigen. Auch der FC Bayern wurde mit Estêvão in Verbindung gebracht. Zwischenzeitlich soll man an der Säbener Straße sogar ein verbessertes Angebot vorbereitet haben, die Londoner auszustechen.

Lese-Tipp

Villa-Wechsel fast fix: Maatsen vor Medizincheck

Estêvão kann beide offensiven Außenbahnen besetzen. Der Linksfuß kommt bei Palmeiras jedoch verstärkt auf dem rechten Flügel zum Einsatz. In 23 Pflichtspielen stehen für den Teenager sieben Torbeteiligungen zu Buche. Auch in der brasilianischen U17-Nationalmannschaft konnte Estêvão mit drei Treffern in fünf Länderspielen glänzen.