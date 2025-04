Newcastle tütet Schär-Verlängerung ein

Newcastle United hat den auslaufenden Vertrag von Fabian Schär verlängert. Wie die Magpies verkünden, unterschreibt der Abwehr-Boss ein neues Arbeitspapier bis 2026. Trainer Eddie Howe betont die Wichtigkeit des Schweizers: „Er war bisher der Herzschlag des Klubs in dieser Saison und wird auch weiterhin eine Schlüsselrolle für uns spielen, während wir versuchen, in der Tabelle so weit oben wie möglich zu landen.“

Der 33-Jährige wechselte 2018 in den Norden Englands und mauserte sich dort zum unangefochtenen Stammspieler. Zuvor war Schär unter anderem für die TSG Hoffenheim aktiv. 2012 wurde er als Ostschweizer Fußballer des Jahres ausgezeichnet.