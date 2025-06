Ex-Augsburger Pepi nach England?

Was beim FC Augsburg nur äußerst bedingt gelang, funktioniert für Ricardo Pepi bei der PSV Eindhoven umso besser: das Toreschießen. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass sich laut Fabrizio Romano der FC Fulham mit einer möglichen Verpflichtung des 22-jährigen US-Amerikaners beschäftigt. Neben den Cottagers zeigen dem Bericht zufolge auch Klubs aus Italien und Spanien Interesse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit arbeitet Pepi noch an seiner Rückkehr nach einer langwierigen Knieblessur. Während der Torjäger in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend noch 18 Tore in 29 Pflichtspielen für die PSV erzielt hatte, musste er ab Februar verletzungsbedingt zuschauen und kam für den Rest der Saison nicht mehr zum Einsatz. Pepi steht in Eindhoven noch bis 2030 unter Vertrag.