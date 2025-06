Leipzig: Xavi verhandelt mit Topklubs

Obwohl die Wechselgerüchte um Xavi Simons zuletzt etwas abkühlten, arbeitet das Umfeld des Niederländers weiterhin an einem Abschied von RB Leipzig. Dessen älterer Bruder Faustino Simons, der seit Anfang Mai offiziell Berater des 22-Jährigen ist, führt laut ‚Sport Bild‘ im Hintergrund Verhandlungen mit anderen Klubs.

Dabei handelt es sich vor allem um englische Vereine: Tottenham Hotspur, Newcastle United, der FC Arsenal und Manchester United. Dazu unterhält das Simons-Lager auch Kontakte zum FC Barcelona. Angebote für den Mittelfeldspieler existieren derzeit nicht. Leipzig schwebt nach wie vor eine Ablöse von mindestens 70 Millionen Euro vor.

Erst im Januar überwiesen die Sachsen für Xavis Festverpflichtung die vereinsinterne Rekordsumme von 50 Millionen Euro an Paris St. Germain. Entsprechend will der Bundesligist mit einem Deal diesen Sommer einen Gewinn erwirtschaften. In der abgelaufenen Saison war der Edeltechniker mit 19 Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen einer der Topscorer bei Leipzig.