71 Millionen: Pedro-Verkauf nimmt Formen an

Noch in diesem Transfersommer könnte João Pedro für einen Geldsegen bei Brighton & Hove Albion sorgen. Fabrizio Romano berichtet, dass auch der FC Chelsea den Brasilianer als eines der Transferziele ausgemacht und sich erste Informationen eingeholt hat. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Newcastle United Kontakt zu den Seagulls aufgenommen hat.

Der 23-Jährige darf das Team von Fabian Hürzeler allerdings erst bei einer Summe von umgerechnet 71,2 Millionen Euro verlassen. Neben den Magpies und den Blues wollen auch der FC Liverpool und der FC Arsenal den Stürmer gerne verpflichten. Chelsea hat in Liam Delap (22), der für 35,5 Millionen von Ipswich Town an die Stamford Bridge wechselte, schon einen teuren Stürmer in diesem Sommer verpflichtet.