Espanyol präsentiert García-Nachfolger

Espanyol Barcelona hat einen Ersatz für den zu Lokalrivale FC Barcelona abgewanderten Torhüter Joan García (24) gefunden. Von CD Leganés wechselt Marko Dmitrovic (33) zu den Katalanen. Der serbische Nationalkeeper unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Weil Dmitrovics Vertrag ausläuft, geht der Deal ablösefrei über die Bühne. Espanyol darf sich also über ein großes Plusgeschäft freuen, denn der Verkauf von García spült 25 Millionen Euro in die relativ knappen Vereinskassen. Dmitrovic war in der abgelaufenen Saison Stammspieler bei Leganés, für Serbien kommt der Routinier auf 19 Länderspiele.