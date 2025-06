VfB will sich dreifach verstärken

Der VfB Stuttgart sieht für die kommende Saison auf drei Positionen Handlungsbedarf. Der ‚kicker‘ berichtet, dass sich die Schwaben auf der Sechs, auf den Flügeln und im Angriff nach Verstärkungen umsehen. Hintergrund sind jeweils potenzielle oder bereits verkündete Abgänge aus dem aktuellen Kader.

Auch in die Defensive könnte dem Fachmagazin zufolge noch einmal Bewegung hereinkommen, sollte es Jeff Chabot (27) tatsächlich zu Juventus Turin ziehen. Dann stünde etwa Yusuf Akcicek (19) von Fenerbahce bereit, der bereits seit einigen Tagen mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht wird. Bislang hat der VfB in Lorenz Assignon (24) – kommt für 15 Millionen von Stade Rennes – lediglich einen Neuzugang verkündet.