Woltemade-Entscheidung terminiert

Bis zur Entscheidung in der Personalie Nick Woltemade (23) muss man sich offenbar noch eine Weile gedulden. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird sich die Zukunft des Angreifers vom VfB Stuttgart erst nach dem Urlaub klären, der im Anschluss an die U21-Europameisterschaft ansteht. Das Turnier, sollte die DFB-Auswahl denn bis zum Ende vertreten sein, läuft bis zum 28. Juni.

Unter der Anzeige geht's weiter

An Woltemade signalisieren diverse Topklubs Interesse, darunter der FC Chelsea, Atlético Madrid, der FC Liverpool und die AS Rom. Der VfB seinerseits würde Woltemades Vertrag gerne ausdehnen und die starken Leistungen des Ex-Bremers im Zuge dessen mit einer Gehaltsaufbesserung belohnen. „Die Angst nehmen ist immer schwierig, dafür ist der Fußball auch zu wild und auch zu schnelllebig. Was ich aber sagen kann ist, dass ich mich sehr wohl in Stuttgart fühle, dass ich eine schöne Saison hatte und wir Titel gewonnen haben“, ließ sich der dribbelstarke Rechtsfuß zuletzt keine klare Aussage entlocken.