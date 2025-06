„Zu schnelllebig“: Woltemade lässt VfB-Zukunft offen

Nick Woltemade hat ein klares Bekenntnis zum VfB Stuttgart vermieden. Auf die Frage, ob er den Fans, die sich Sorgen um einen Abgang des 23-Jährigen machen, die Angst nehmen könne, antwortet Woltemade im Interview mit ‚ran.de‘: „Die Angst nehmen ist immer schwierig, dafür ist der Fußball auch zu wild und auch zu schnelllebig. Was ich aber sagen kann ist, dass ich mich sehr wohl in Stuttgart fühle, dass ich eine schöne Saison hatte und wir Titel gewonnen haben. Und dass ich durch die guten Leistungen beim VfB auch bei der A-Nationalmannschaft war und jetzt bei der U21 bin.“

An die Schwaben ist der technisch versierte Offensivakteur noch langfristig bis 2028 gebunden. Durch seine überzeugenden Leistungen in der abgelaufenen Saison hat Woltemade zahlreiche europäische Topklubs auf den Plan gerufen. Dem Vernehmen nach bekunden die AS Rom, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Atlético Madrid Interesse am gebürtigen Bremer.