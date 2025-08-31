Sechster Neuzugang: VfB verpflichtet Bouanani

Der VfB Stuttgart tütet den sechsten Sommertransfer ein. Wie der Bundesligist mitteilt, trägt Badredine Bouanani ab sofort das Trikot mit dem Brustring. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro Ablöse vom OGC Nizza zum VfB. Bei den Schwaben erhält der algerische Nationalspieler einen Kontrakt bis 2030.

„Badredine Bouanani ist ein Spieler, den wir schon länger im Blick haben“, sagt Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „er ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung aus den europäischen Wettbewerben mit – unter anderem aus der vergangenen UEFA Europa League-Saison. Seine Spielweise gibt uns zusätzliche Optionen für unser Offensivspiel.“

Bouanani ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Zuletzt lief der Linksfuß als Rechtsaußen oder offensiver Mittelfeldspieler auf, kam in der Vergangenheit aber auch im Sturmzentrum sowie auf der linken Außenbahn zum Einsatz.