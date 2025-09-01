Hohe Kaufoption: VfB verpflichtet El Khannouss

Der VfB Stuttgart hat den Transfer von Bilal El Khannouss verkündet. Nach Angaben des Bundesligisten kommt der 21-jährige Offensivspieler zunächst per Leihe von Leicester City. Teil des Deals ist eine Kaufpflicht im kommenden Sommer. Der VfB muss dafür 25 Millionen Euro Ablöse einplanen.

Stuttgarts Sportchef Fabian Wohlgemuth sagt zum Transfer: „Wir freuen uns sehr, dass wir den Transfer von Bilal El Khannouss umsetzen konnten. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der in der Offensive vor allem im Zentrum, aber auch auf der Außenbahn seine Stärken ausspielen wird. Er ist dribbelstark, schnell und verfügt über ein gutes Passspiel – damit erhöht er die Variabilität unseres Angriffsspiels. Seine Offensivqualitäten, seine internationale Wettkampferfahrung, die er in europäischen Ligen sowie in Länderspielen mit der marokkanischen Nationalmannschaft gesammelt hat, machen ihn zu einem echten Gewinn für unser Spiel. Wir begrüßen Bilal herzlich beim VfB Stuttgart.“

„Meine ersten Eindrücke sind sehr positiv – ich bin froh, dass alles geklappt hat. Der VfB ist ein großer Klub, der in den vergangenen Jahren einen erfolgreichen Weg eingeschlagen hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut. Ich freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt, und kann es kaum erwarten, loszulegen sowie meine neuen Teamkollegen näher kennenzulernen“, so El Khannouss.

Leicester hatte El Khannouss vor einem Jahr für 22,5 Millionen Euro vom KRC Genk verpflichtet. In der Premier League lief der marokkanische Nationalspieler 32 Mal auf. Seine zwei Tore und drei Vorlagen konnten den Abstieg der Foxes aber nicht verhindern.