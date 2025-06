Nach Williams-Absage: Diese Optionen bleiben dem FC Bayern

Cody Gakpo (26)

Der Niederländer war 2023 für 42 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum FC Liverpool gewechselt. Dort konkurriert er mit namhaften Teamkollegen um einen Platz in der ersten Elf. 25 Scorerpunkte (18 Tore, sieben Vorlagen) sind eine ordentliche Quote, dennoch ist die Spur nach München aktuell eher kalt – wohl auch wegen des 70 Millionen Euro hohen Preisschilds.

Kaoru Mitoma (28)

Der zweite Name auf Eberls Liste kommt ebenfalls aus der Premier League. In der Premier League gehört der Japaner von Brighton & Hove Albion, der medial eher unter dem Radar fliegt, zu den besten Außenstürmern. Erste Sondierungsgespräche wurden mit dem deutschen Rekordmeister geführt, mehr aber auch nicht. Kostenpunkt: 50 Millionen Euro.

Rafael Leão (26)

Viele Bayern-Fans wünschen sich, dass der Portugiese an Bord geholt wird. Allerdings zögert der amtierende Meister, da Leão einerseits weder beim AC Mailand noch bei der portugiesischen Nationalmannschaft zum unangefochtenen Stammpersonal gehört und andererseits Defizite in der Defensivarbeit offenbart. Darüber hinaus würde der Dribbelkünstler wohl einen dreistelligen Millionen-Betrag kosten.

Bradley Barcola (22)

Der französische Wunschspieler könnte als Einziger noch teurer sein. Intern ist man sich an der Säbener Straße zwar einig, dass Barcola die Ideallösung für den linken Flügel darstellt, der Transfer jedoch alles andere als ein Selbstläufer ist. Schließlich will Paris St. Germain den schnellen Rechtsfuß eigentlich nicht verkaufen, auch der Spieler selbst hegt keine Abwanderungsgedanken. Einziger Hoffnungsschimmer: Barcola vollzieht zum 1. August einen Beraterwechsel. Ob die Bayern so lange warten wollen?