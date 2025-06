Gespräche laufen: Barça jagt nächstes Offensivtalent

Der FC Barcelona möchte seine Offensive mit einem weiteren Toptalent verstärken. Laut Gianluigi Longari zeigen die Katalanen Interesse an Roony Bardghji vom FC Kopenhagen. Fabrizio Romano geht noch einen Schritt weiter und berichtet, dass der spanische Meister bereits Kontakt aufgenommen und direkte Gespräche geführt hat, um sich nach den Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers des 19-jährigen Flügelspielers zu erkundigen.

Auf die geplante Verpflichtung von Nico Williams (22/Bilbao) habe der Vorstoß keine Auswirkungen, Barça sehe Bardghji als eine separate Option. Der schwedische Youngster steht in Kopenhagen nur noch bis Ende 2025 unter Vertrag, gilt daher als Wechselkandidat. Trotz seines jungen Alters hat der Linksfuß für den dänischen Klub schon 84 Spiele absolviert, in denen er 15 Treffer erzielte. Nach einem Kreuzbandriss, der das Offensivjuwel bis März für fast ein Jahr außer Gefecht gesetzt hatte, ist Bardghji noch nicht wieder in Tritt gekommen. Auch der FC Porto soll die Fühler ausgestreckt und bereits ein Angebot abgegeben haben.