St. Pauli holt fünften Neuzugang

Der FC St. Pauli holt sich eine Offensiverstärkung mit Champions League-Erfahrung an Bord. Wie die Hamburger offiziell mitteilen, wechselt Mathias Pereira Lage von CL-Achtelfinalist Stade Brest ans Millerntor. Eine Ablöse muss St. Pauli nicht entrichten, da Lages Vertrag in Frankreich ausläuft. Für Brest bestritt der Rechtsfuß, der auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann, in der abgelaufenen Saison 42 Spiele (zwölf Scorerpunkte).

Cheftrainer Alexander Blessin freut sich: „Dynamik, technische Fähigkeiten, Tempo: Mathias verfügt über alles, was wir uns von einem Offensivspieler wünschen. Dazu kommen eine clevere und mannschaftsdienliche Spielweise, gute Standards sowie die Bereitschaft, auch in der Defensive zu arbeiten und weite Wege zu gehen. Da er schon einiges im Fußball erlebt hat, wird er sicher keine lange Anlaufzeit bei uns benötigen.“