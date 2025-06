Millot-Nachfolger: VfB bereitet Angebot vor

Der VfB Stuttgart konkretisiert die Bemühungen um Tobias Gulliksen. Das schwedische ‚Expressen‘ berichtet, dass der Bundesligist zeitnah eine erste konkrete Offerte für den 21-jährigen Offensivmann abgeben will. Voraussetzung sei allerdings, dass man selbst zunächst ein oder zwei Spieler von der Gehaltsliste streicht.

Rund fünf Millionen Euro Ablöse stehen für Gulliksen im Raum. Beim VfB könnte der Norweger, aktuell noch beim schwedischen Erstligisten Djurgardens IF unter Vertrag, den umworbenen Enzo Millot (22) ersetzen, dessen Ausstiegsklausel bei rund 20 Millionen Euro liegt.

Gulliksen fühlt sich wie Millot auf der Zehner-Position am wohlsten, kann aber auch andere Rollen in der Offensive bekleiden. In der abgelaufenen Spielzeit überzeugte der Rechtsfuß vor allem in der Conference League, in der man erst im Halbfinale am späteren Sieger Chelsea scheiterte. Vier Treffer und zwei Vorlagen in zwölf Partien stehen auf Gulliksens Visitenkarte.