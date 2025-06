VfB: Juve plant Angebot für Abwehrchef Chabot

Jeff Chabot könnte den VfB Stuttgart in diesem Sommer verlassen. Wie das Portal ‚Absolut Fussball‘ berichtet, plant Juventus Turin einen neuen Vorstoß, um den Innenverteidiger zu verpflichten. Als mögliche Ablöse stehen 20 bis 25 Millionen Euro im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im Winter hatte Juve Interesse am 27-Jährigen signalisiert und sich nach einem Transfer im Sommer erkundigt. Zwar ist der VfB nicht zu Verkäufen gezwungen, ein Angebot in genannter Größenordnung könnte die Verantwortlichen aber zumindest ins Grübeln bringen. In Stuttgart steht Chabot noch bis 2028 unter Vertrag.

Beim VfB ist der Linksfuß gesetzt, stand wettbewerbsübergreifend in der vergangenen Saison in 45 Pflichtspielen für die Schwaben auf dem Rasen. 2024 zahlten die Stuttgarter vier Millionen Euro an den 1. FC Köln für den Transfer für Chabot. Bei einem Verkauf des Leistungsträgers würde man zumindest mit einem dicken Transferplus entlohnt.