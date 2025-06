Fiedler übernimmt bei Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat seinen Nachfolger für Erfolgscoach Christian Titz (Hannover 96) gefunden. Zur kommenden Saison übernimmt Markus Fiedler den Posten als Cheftrainer beim Zweitligisten. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von 300.000 Euro an den VfB Stuttgart, wo Fiedler die zweite Mannschaft in der abgelaufenen Saison zum Klassenerhalt in der 3. Liga führte.

„Als die Anfrage aus Magdeburg kam, war mir aber schnell klar, dass ich diese Chance ergreifen möchte. Ich freue mich sehr auf den 1. FC Magdeburg. Der Klub ist ein Traditionsverein mit sensationellen Fans und einer Geschichte, die in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt ist“, freut sich Fiedler über die Unterschrift.