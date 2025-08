Durchbruch: Marseille vor Weah-Verpflichtung

Angreifer Timothy Weah steht kurz vor einem Wechsel von Juventus Turin zu Olympique Marseille. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Vereine inzwischen über die Konditionen geeinigt: Der 25-Jährige wechselt zunächst per einjähriger Leihe gegen eine Gebühr von einer Million Euro an die Côte d’Azur. Anschließend greift eine Kaufpflicht in Höhe von 14 Millionen Euro sowie drei Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

Außerdem verfügt Juventus über eine Weiterverkaufsbeteiligung. FT kann die Informationen bestätigen. Weah, der unbedingt nach Marseille wollte, wartet derzeit auf grünes Licht für eine Reise nach Frankreich. In der vergangenen Saison kam der US-Amerikaner für Juve auf 43 Einsätze, in denen er sechs Tore und fünf Vorlagen beisteuerte.