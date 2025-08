Neuer Klub für VfB-Flirt Kilicsoy

Semih Kilicsoy setzt seine Karriere in Italien fort. Wie Cagliari Calcio offiziell bekanntgibt, wechselt der flexible Angreifer per Leihe mit Kaufoption von Besiktas zum Serie A-Klub. Dem Vernehmen nach liegt die Leihgebühr für den 19-Jährigen bei einer Million Euro. Die Kaufoption soll zwölf Millionen Euro plus zwei Millionen an Bonuszahlungen betragen. Außerdem habe sich Besiktas eine Weiterverkauftsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert.

Auch der VfB Stuttgart war an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert. Das Eigengewächs hatte sämtliche Jugendmannschaften von Besiktas durchlaufen und ist seit vergangenem Jahr türkischer Nationalspieler (vier Einsätze). Für die Profis der Schwarzen Adler steuerte er in 87 Einsätzen 16 Treffer und neun Vorlagen bei.