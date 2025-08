VfB trifft wichtige Woltemade-Entscheidung

Der VfB Stuttgart fordert ein Angebot in Höhe von 65 Millionen Euro vom FC Bayern für Nick Woltemade (23), ehe überhaupt eine Verhandlungsbereitschaft entsteht. Da die Münchner mit ihrem jüngsten Angebot in Höhe von 50 Millionen plus fünf Millionen an Boni noch deutlich darunter liegen, herrscht weiterhin Funkstille zwischen den Parteien.

Und dabei bleibt es auch. Denn laut der ‚Bild‘ haben die Schwaben am Dienstag im Aufsichtsrat noch einmal bekräftigt, dass das Preisschild bestehen bleibt. Zwischenzeitlich war auch darüber diskutiert worden, ob der VfB vielleicht doch von der hohen Forderung abrückt. Dem ist allerdings nicht so.

Die Fronten scheinen dermaßen verhärtet, dass ein Transfer weiterhin nicht in Sicht ist. Denn der deutsche Rekordmeister hat seinerseits klargemacht, für den Moment nicht mehr nachbessern zu wollen. Folglich bleibt Woltemade fürs Erste in Stuttgart und geht mit dem VfB durch die Vorbereitung.