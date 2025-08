Inter schaut nach günstigen Lookman-Alternativen

Weil sich die Verhandlungen mit ihrem Transferziel Nummer eins als schwierig gestalten, schaut sich Inter Mailand nach Alternativen zu Angreifer Ademola Lookman (27) von Atalanta Bergamo um. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht als günstigere Option Federico Chiesa (27) vom FC Liverpool auf der Liste der Nerazzurri. Der Italiener hat bereits zahlreiche Verehrer aus der Serie A. Weil Liverpool offenkundig keine Verwendung mehr für ihn hat, wäre ein Schnäppchenpreis denkbar. Laut Bericht könnte sogar eine weitere Beteiligung an Chiesas Gehalt seitens der Reds denkbar sein.

Chiesa wechselte vor einem Jahr für zwölf Millionen Euro von Juventus Turin zu den Reds und kam dort lediglich auf 14 Einsätze. Für Lookman bot Inter zuletzt 40 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen an Boni, während die Bergamasken bei ihrer Forderung von 50 Millionen Euro blieben. Der absolute Wunschkandidat bleibt nach Lookman jedoch Christopher Nkunku vom FC Chelsea. Der ebenfalls 27-Jährige kam vor zwei Jahren für 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach London und könnte per Leihe mit einer Kaufverpflichtung ab 35 Millionen Euro verpflichtet werden. Zwischen Verein und Spieler besteht bereits Kontakt. Ein Knackpunkt könnte Nkunkus hohes Nettogehalt von 6,5 Millionen Euro pro Saison sein.