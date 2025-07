Inters Transferziel Nummer eins

Inter Mailand hat Ademola Lookman von Ligakonkurrent Atalanta Bergamo zum neuen Transferziel Nummer eins erklärt. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ verlangen die Bergamasken mit 50 Millionen Euro jedoch eine stattliche Summe für den 27-jährigen Angreifer, der in der vergangenen Saison in 40 Spielen 20 Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete. Wegen der ablösefreien Abgänge von Marko Arnautovic (36) sowie Joaquín Correa (30) und weil Cheftrainer Cristian Chivu nicht mehr mit Mehdi Taremi (32) plant, hat Inter großen Handlungsbedarf in der Offensive.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Fabrizio Romano hat der Ex-Leipziger Lookman mit Atlético Madrid trotz der 40-Millionen-Verpflichtung von Thiago Almada (24/Botafogo) einen weiteren prominenten Verehrer. Auf Platz zwei der Liste der Nerazzurri steht laut ‚Corriere dello Sport‘ der Leipziger Loïs Openda (25), an dem auch Juventus Turin und die SSC Neapel interessiert sein sollen. Ebenfalls im Visier: Eliesse Ben Seghir (20) von der AS Monaco und Christopher Nkunku (27) vom FC Chelsea. Die Spuren zu Rasmus Hojlund (22) und Alejandro Garnacho (21) von Manchester United sollen derweil erkaltet sein.