Tottenham baggert am nächsten Kompany

Tottenham Hotspur zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Koni De Winter (23) vom FC Genua. Laut ‚The i Paper‘ gab es bereits Kontakt zwischen den Vereinen und die Rot-Blauen wären für umgerechnet rund 25,4 Millionen Euro verkaufsbereit. Der belgische Innenverteidiger wird in Italien gerne als „der nächste Vincent Kompany“ bezeichnet.

De Winter war erst vor einem Jahr für acht Millionen Euro fest von Juventus Turin nach Genua gewechselt. Neben dem Europa League-Sieger sind auch der AFC Bournemouth auf der Suche nach einem Huijsen-Nachfolger sowie Inter Mailand an De Winter interessiert. Der Champions League-Finalist soll sich sogar weiter in Verhandlungen mit Genua befinden. Außerdem haben die Italiener den Vorteil, dass De Winter die Liga kennt und gerne in dem Land bleiben würde, in dem er den Großteil seiner Karriere verbracht hat.