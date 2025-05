Bayern geht leer aus: Real schnappt sich Huijsen

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger beschäftigte sich der FC Bayern München zeitweise sehr intensiv mit Dean Huijsen vom AFC Bournemouth. Schließlich ist der Spanier mit niederländischen Wurzeln der Senkrechtstarter der abgelaufenen Premier League-Saison. Das Rennen hat aber nun Real Madrid gemacht.

Wie die Königlichen bekanntgeben, wechselt der 20-Jährige in die spanische Hauptstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Das weiße Ballett überweist die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 58 Millionen an die Cherries, die zehn Prozent der Summe an Huijsens Ex-Klub Juventus Turin abdrücken müssen.

Für Huijsen selbst könnte die bevorstehende Anstellung von Xabi Alonso bedeuten, dass er künftig neben einer Viererkette auch das System mit drei Innenverteidigern beherrschen muss. Real kann bereits bei der Mitte Juni startenden Klub-Weltmeisterschaft auf seinen neuen Verteidiger setzen, da er offiziell ab dem 1. Juni zu den Königlichen wechselt.