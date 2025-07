FC Bayern: Woltemade-Deal wird zur Chefsache

Vincent Kompany höchstpersönlich hat Nick Woltemade (23) offenbar von einem Wechsel zum FC Bayern überzeugt. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einem Video-Call, in dem Woltemade aufgezeigt wurde, wie der Münchner Cheftrainer mit ihm plant.

Kompany kann sich durchaus vorstellen, den U21-Nationalspieler gemeinsam mit Harry Kane (31) und Jamal Musiala (22) aufs Feld zu schicken. Letztgenannter würde dann eher über den linken offensiven Halbraum kommen, während Woltemade und Kane als rotierender Doppel-Sturm agieren würden, indem sich einer von beiden immer mal wieder fallen lässt.

Zäher Ablösepoker erwartet

Der 1,98-Schlaks konnte so von Kompany schnell begeistert und überzeugt werden. Knackpunkt bleibt der Konsens mit dem VfB Stuttgart, der die viel größere Hürde darstellt. An der Säbener Straße kursieren Preisvorstellungen in Höhe von 50 Millionen Euro, wohingegen man in Bad Cannstatt nahezu die doppelte Summe erwartet.

Deshalb soll sich Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen bereits in die Verhandlungen mit VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth eingeschaltet haben – eine unübliche Vorgehensweise in einem so früheren Stadium, die unterstreicht, dass die Münchner den Deal schnellstmöglich abwickeln wollen.