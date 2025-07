Darmstadt: Nächster Japaner im Anflug

Der SV Darmstadt 98 bedient sich nach dem Transfer von Yosuke Furukawa (21) offenbar erneut in Japan. Die dort ansässige Sportzeitung ‚Sponichi‘ berichtet, dass sich auch Hiroki Akiyama auf dem Weg nach Deutschland zu den Lilien befindet. Der 24-Jährige habe sich bereits von seinem Team Albirex Niigata verabschiedet. Auf seiner Homepage bestätigt der Klub, dass der Mittelfeldspieler dabei ist, „die notwendigen Formalitäten und Vorbereitungen für einen Transfer zu einem ausländischen Verein abzuschließen“.

An Albirex ist Akiyama noch bis 2026 gebunden, kostet also eine Ablöse. Der Rechtsfuß kommt in der Zentrale vorrangig als Sechser zum Einsatz. Insgesamt schnürte Akiyama sechseinhalb Jahre seine Schuhe für den Klub und stieg mit Niigata 2022 in die J1 League auf. Insgesamt stehen 141 Pflichtspieleinsätze (fünf Treffer, neun Vorlagen) zu Buche. Bis zu diesem Sommer hatte Darmstadt noch nie einen Japaner in den eigenen Reihen. Nun stehen bald gleich zwei Profis aus dem Fernen Osten bei den Lilien auf der Matte.