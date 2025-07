Fürth verleiht Popp

Die SpVgg Greuther Fürth parkt Talent Leander Popp in der kommenden Saison in der 3. Liga. Der Mittelstürmer wechselt auf Leihbasis zum FC Viktoria Köln. Bereits in der vergangenen Rückrunde war der 20-Jährige an Drittligist SpVgg Unterhaching verliehen. Dort erzielte Popp zwei Tore in 14 Einsätzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben in der Rückrunde gesehen, dass es Leander gutgetan hat, in der dritten Liga zu spielen. Dort hat er sich regelmäßige Einsätze erarbeitet und konnte viel Spielzeit sammeln. Er wird davon profitieren, in der neuen Saison in Köln zu spielen und kann dort dann hoffentlich seinen nächsten Entwicklungsschritt machen, bis er dann wieder nach Fürth zurückkehrt. Wir wünschen Leander viel Erfolg“, so Kleeblatt-Sportdirektor Stephan Fürstner.