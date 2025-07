Union ausgestochen: Oppie wechselt zu St. Pauli

Der FC St. Pauli hat einen Ersatz für den zum SC Freiburg abgewanderten Philipp Treu (24) gefunden. Von Arminia Bielefeld wechselt Louis Oppie (23) zu den Kiezkickern. Dem Vernehmen nach überweisen die Hamburger zwei Millionen Euro nach Ostwestfalen, eine weitere Million kann durch Bonuszahlungen hinzukommen. Oppie war vor zwei Jahren von Hannover 96 zur Arminia gewechselt und etablierte sich dort sofort als Stammkraft.

Pauli-Sportchef Andreas Bornemann erklärt: „Louis war in der vergangenen Saison ein wichtiger Teil eines sehr erfolgreichen Arminia-Teams. Mit seiner Verpflichtung verschaffen wir uns auf der linken defensiven Außenbahn eine sehr vielversprechende Option. Er agiert sehr mutig nach vorne, ist offensiv orientiert und verfügt damit über genau das Profil, das wir für unseren Kader gesucht hatten.“ In der vergangenen Saison, als der DSC im DFB-Pokal bis ins Finale kam und zudem den Zweitliga-Aufstieg feierte, war Oppie einer der überragenden Akteure. Union Berlin hätte Oppie gerne zurück in seine Heimat gelockt, den Zuschlag bekommt aber St. Pauli.