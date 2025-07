Medizincheck: Bayerns Peretz vor Bundesliga-Leihe

Die Verantwortlichen des FC Bayern suchen seit geraumer Zeit nach einer Lösung für Daniel Peretz. Der 25-jährige Torhüter stand längere Zeit in Verbindung mit der PSV Eindhoven, doch mit Matej Kovar (25) von Bayer Leverkusen haben die Niederländer einen anderen Mann für den Platz zwischen den Pfosten verpflichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ erhält nun ein anderer Verein den Zuschlag beim Israeli. Der Boulevardzeitung zufolge steht Peretz vor dem Wechsel zum Hamburger SV. Die Hanseaten werden den Keeper für eine Saison per Leihe verpflichten. Ob eine Kaufoption oder gar eine Kaufpflicht vereinbart wurde, ist bislang noch nicht durchgesickert.

Update (14:10 Uhr): Laut ‚Sky‘ wird die Leihe ohne Kaufoption über die Bühne gehen. Wollen sich die Rothosen die Dienste von Peretz im Verlauf der Leihe dauerhaft sichern, müsste nochmal verhandelt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der siebenfache Nationalspieler wird am Sonntag oder Montag in Hamburg erwartet. Dann stehen der obligatorische Medizincheck und die Vertragsunterzeichnung auf dem Programm. Beim HSV wird sich Peretz mit der bisherigen Nummer eins Daniel Heuer Fernandes (32) um den Stammplatz duellieren. In München ging die Aussicht auf Spielzeit zuletzt gen null.