Zweitliga-Rennen um Freiburgs Sturm

Der SC Freiburg will seinen Angreifer Yann Sturm gerne in die 2. Bundesliga verleihen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass neben Dynamo Dresden auch Holstein Kiel und ein dritter namentlich nicht genannter Zweitligist Interesse am 20-Jährigen haben. Unter Dynamo-Trainer Thomas Stamm sammelte Sturm in der 3. Liga bei Freiburg II bereits erste Profi-Erfahrungen.

Dennoch sollen laut dem Boulevardblatt die anderen beiden Vereine im Rennen um den Stürmer die Nase vorne haben. Der gebürtige Freiburger agiert vor allem auf dem Flügel, kann aber auch über das Zentrum kommen. In der vergangenen Saison überzeugte er mit 15 Toren und acht Vorlagen in der Regionalliga Südwest für die Zweitvertretung der Breisgauer.