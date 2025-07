Transfers: Sieben brandheiße Gerüchte aus der Bundesliga

Johan Bakayoko

Rechtsaußen - 22 Jahre - PSV Eindhoven

Das Bundesliga-Interesse an Bakayoko ist groß. Sowohl Bayer Leverkusen als auch Borussia Dortmund und RB Leipzig interessieren sich für den dribbelstarken Flügelstürmer. Lange sah es danach aus, als würde Bayer das Rennen machen, doch im Endspurt hat sich RB laut ‚Sky‘ in die Pole Position gebracht. Mit dem Belgier (18 Länderspiele) sind sich die Sachsen nach übereinstimmenden Medienberichten bereits einig, als Ablöse stehen dem Vernehmen nach etwa 20 Millionen Euro im Raum. Am Cottaweg soll Bakayoko einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Hugo Ekitiké

Stürmer - 23 Jahre - Eintr. Frankfurt

Der FC Liverpool und Al Hilal machen sich womöglich noch Hoffnungen, doch bei Hugo Ekitiké führt die heißeste Spur gerade zu Newcastle United. Die Engländer versuchen laut Fabrizio Romano zur Stunde (Stand 19:20 Uhr), eine Einigung zu erzielen. Dabei wurde Eintracht Frankfurt tatsächlich die erhoffte Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt, berichtet ‚Sky‘. Romano wiederum meldet ein erstes Angebot, das die 70-Millionen-Marke überschreitet. Gut möglich, dass es bald schnell voran geht im Poker um den Franzosen.

Granit Xhaka

Mittelfeld - 32 Jahre - Bayer Leverkusen

Der Dirigent im Leverkusener Mittelfeld wird seit einigen Wochen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Zuerst hieß es, dass sich der Schweizer mit dem AC Mailand auf eine Zusammenarbeit verständigt hat, dann schien Juventus Turin ernst zu machen. In den zurückliegenden Stunden hat sich ‚Sky‘ zufolge allerdings der Neom SC aus Saudi-Arabien als Favorit auf die Xhaka-Verpflichtung herauskristallisiert. Mit Neom ist sich der Linksfuß bereits einig, eine Übereinkunft zwischen den Klubs gibt es bislang noch nicht. Laut der ‚Bild‘ hat der Wüstenklub zum aktuellen Zeitpunkt noch kein offizielles Angebot beim deutschen Vizemeister eingereicht, weshalb Xhaka am morgigen Dienstag mit der Werkself zum Trainingslager nach Rio de Janeiro reist.

Yan Diomande

Linksaußen - 18 Jahre - CD Leganés

Der Youngster ist neben Bakayoko und Kosta Nedeljkovic (19) Teil des Transfer-Dreierpacks von RB Leipzig. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Sachsen mit dem Ivorer bereits eine Einigung erzielt, die Verhandlungen mit dem spanischen Zweitligisten konnten bislang aber noch nicht finalisiert werden. Der Abschluss des Deals dürfte nichtsdestotrotz nur noch eine Frage der Zeit sein.

James McAtee

Mittelfeld - 22 Jahre - Manchester City

Den frisch gekürten englischen U21-Europameister könnte es in diesem Sommer in die Bundesliga ziehen. McAtee schaut sich aufgrund von sporadischer Einsatzzeiten bei City nach einer neuen Herausforderung um. Eintracht Frankfurt hat seine Chance gewittert und Kontakt zum flexiblen Offensivakteur aufgenommen. Fabrizio Romano zufolge befindet sich McAtee zur Stunde in der Mainmetropole, um sich über die Rahmenbedingungen eines potenziellen Wechsels auszutauschen. Neben der Eintracht haben auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen sowie der VfB Stuttgart den Linksfuß auf dem Schirm.

Alassane Pléa

Stürmer - 32 Jahre - Bor. M’gladbach

Nach sieben Jahren am Niederrhein zieht Pléa weiter. Der Stürmer steht ganz kurz vor der Unterschrift bei der PSV Eindhoven, hat sich nach Infos von ‚Sky‘ bereits von seinen Mitspielern verabschiedet. Die Niederländer holen derweil wohl noch zwei weitere Bundesliga-Profis: Bayer-Keeper Matej Kovar (25) sowie Freiburg-Verteidiger Kiliann Sildillia (23) sollen zeitnah an Bord geholt werden.

Jeff Chabot

Innenverteidiger - 27 Jahre - VfB Stuttgart

Seit dem vergangenen Winter beobachtet Juventus Turin den Stuttgarter Abwehrchef. In diesem Sommer unternimmt man bei der Alten Dame wohl konkrete Schritte, um den zweikampfstarken Linksfuß in den Piemont zu lotsen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Juve 15 Millionen Euro für Chabot auf den Tisch legen will. Ob der VfB schon mit dieser Summe zufrieden ist, darf jedoch bezweifelt werden. Im Winter war von 20 bis 25 Millionen Euro Ablöse die Rede. Übrigens: Juve beschäftigt sich laut der ‚Tuttosport‘ auch mit Chabots Abwehrkollegen Joshua Vagnoman (24).