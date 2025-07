Köln: Adamyan vor Trainingslager ausgemustert

Der 1. FC Köln versucht offenbar mit Nachdruck, Sargis Adamyan von einem zeitnahen Abschied zu überzeugen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde dem 32-jährigen Stürmer in einem persönlichen Gespräch mit Sportdirektor Thomas Kessler mitgeteilt, dass er für den FC nicht mehr auflaufen wird. Adamyans Vertrag in der Domstadt ist noch bis 2026 gültig.

Zudem wurde der 36-fache Nationalspieler von Armenien aus dem Aufgebot für das anstehende Trainingslager gestrichen. Am Samstag fährt der Geißbock-Tross zu intensiven Einheiten in der Saisonvorbereitung nach Bad Waltersdorf in Österreich – ohne Adamyan. Ärger soll es zwischen den Parteien aber keinen geben, der Torjäger wird bei Kölns U21 mittrainieren.