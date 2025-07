Huseinbasic vor Köln-Abflug?

Denis Huseinbasic (24) wird dem 1. FC Köln in der laufenden Wechselperiode womöglich den Rücken kehren. Laut ‚Sky‘ bekundet Sporting Braga starkes Interesse an dem Mittelfeldspieler, die Gespräche zwischen den Klubs seien bereits angelaufen.

Vor rund einem Jahr hatte Huseinbasic seinen Vertrag in der Domstadt langfristig verlängert. Mit Braga könnte der Rechtsfuß, der in Tom Krauß (24) und Isak Johannesson (22) namhafte Konkurrenz vor die Nase gesetzt bekommen hat, kommende Saison in der Europa League auflaufen.