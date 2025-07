Werder verlängert mit Lynen

Der SV Werder Bremen kann langfristig auf die Dienste von Mittelfeldspieler Senne Lynen setzen. Wie die Grün-Weißen offiziell mitteilen, hat der 26-Jährige seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Zur genauen Vertragslaufzeit macht Werder wie gewohnt keine Angaben. Lynen war vor zwei Jahren aus seiner belgischen Heimat von Union Saint-Gilloise an die Weser gewechselt und bestritt bislang 68 Pflichtspiele für den Bundesligisten.

„Senne identifiziert sich sehr mit Werder und dem Weg, den wir hier eingeschlagen haben. Er hat sich klar dazu bekannt und deshalb sind wir sehr froh, dass er seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Senne hat sich in den zwei Jahren bei uns nicht nur auf dem Platz zu einem zentralen Spieler entwickelt, sondern nimmt auch eine wichtige Rolle in der Kabine ein“, so Peter Niemeyer, Leiter Profifußball.