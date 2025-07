Werder stattet Coulibaly mit Profivertrag aus

Der SV Werder Bremen plant eine langfristige Zukunft mit Abwehrtalent Karim Coulibaly. Wie die Grün-Weißen offiziell mitteilen, hat der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Laut ‚Bild‘ läuft der Kontrakt bis 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 1,91 Meter große Linksfuß war vor einem Jahr vom Hamburger SV an die Weser gewechselt und ist derzeit vorrangig für die Bremer U19 aktiv. Einmal stand Coulibaly im Kader der ersten Mannschaft, auf einen Profieinsatz wartet der deutsche U18-Nationalspieler noch.

„Karim hat in seinem ersten Jahr bei uns in der U19 bestätigt, warum wir ihn im letzten Sommer verpflichten wollten. Derzeit zeigt er während der Vorbereitung der Profis, dass er großes Potenzial hat. Er bringt sehr viel Talent mit und wir sind froh, dass wir dieses auch in Zukunft weiter fördern können“, sagt Peter Niemeyer, Leiter Profifußball.