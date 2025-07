20 Millionen: Stach mit neuem Klub einig

Schnappt sich Leeds United nach Lukas Nmecha (26) und Sebastiaan Bornauw (26) den dritten Akteur aus der Bundesliga? Der Premier League-Aufsteiger ist sich zumindest mit Anton Stach (26) über eine Zusammenarbeit einig geworden, berichtet ‚Sky‘.

Nun braucht es also noch eine Übereinkunft mit der TSG Hoffenheim, um den Deal einzutüten. Dem Bezahlsender zufolge ruft der Bundesligist zwei Jahre vor Vertragsende eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro plus Boni für den groß gewachsenen Abräumer (1,94 Meter) auf.

Ob die Peacocks den Forderungen der TSG nachkommen, ist noch offen. Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen aber bereits angelaufen sein.

Stach war 2023 für elf Millionen Euro vom FSV Mainz 05 zum Verein aus dem Kraichgau gewechselt. Dort reifte er zu einem gestandenen Bundesliga-Profi, nach 122 Einsätzen in Deutschlands Oberhaus könnte es jetzt auf der Insel weitergehen.