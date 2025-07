„Bin besser als Yamal“: Leipzig schnappt sich Maksimovic

RB Leipzig hat sich das wohl größte serbische Talent gesichert. Der Bundesligist verkündet die Verpflichtung von Andrija Maksimovic (18), der einen Vertrag bis 2030 am Cottaweg unterschreibt. An Roter Stern Belgrad fließen 14 Millionen Euro Ablöse – damit ist Maksimovic der Rekord-Export des serbischen Fußballs.

Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer ist begeistert: „Andrija ist ein technisch versierter Mittelfeldspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel spielen kann. Er hat nicht nur eine gute Spielübersicht und ausgezeichnete Ballbehandlung, er tritt auch hervorragende Standards. Wir haben seine Entwicklung in der ersten Saison bei den Profis eng verfolgt und sind uns sicher, dass er schon jetzt bereit für den nächsten Schritt ist.“

Klar ist: Mit Maksimovic bekommt Leipzig einen neuen Kreativspieler, dem es nicht an Selbstvertrauen mangelt. Vor dem Champions League-Duell mit dem FC Barcelona am 6. November 2024 kündigte der damals noch 17-Jährige nämlich an, Ballon d’Or-Kandidat Lamine Yamal in die Tasche stecken zu wollen: „Er ist ein großartiger Spieler, wir sind uns bereits in der Vergangenheit begegnet und morgen werde ich auf den Platz gehen und zeigen, dass ich besser bin als er.“ Belgrad verlor mit 2:5.