Alle schon vor Ort: Leipzig vor 54-Millionen-Triple

RB Leipzig zieht auf dem Transfermarkt die Zügel an. Laut ‚Sky‘ sind mit Andrija Maksimovic, Yan Diomande und Johan Bakayoko gleich drei Neuzugänge für die Offensive schon vor Ort, um ihre Wechsel an den Cottaweg abzuschließen. Im Gesamtpaket soll das Trio 54 Millionen Euro kosten.

Andrija Maksimovic (18)

Der Zehner kommt von Roter Stern Belgrad und gilt in seiner Heimat als absolutes Supertalent mit schon acht A-Länderspielen. Laut ‚Kurir‘ fließen 14 Millionen Euro Sockelablöse, was den selbstbewussten Maksimovic zum teuersten Export aus der serbischen Liga macht.

Yan Diomande (18)

Im Endspurt der vergangenen Saison machte der Linksaußen seine ersten Profispiele, konnte den Abstieg von CD Leganés mit seinen drei Torbeteiligungen in zehn Partien aber nicht verhindern. Nun zieht RB eine Ausstiegsklausel über stolze 20 Millionen Euro für den schnellen Dribbler, der im vergangenen Jahr noch halbprofessionell in den USA kickte. Geboren wurde er in der Elfenbeinküste, für die er zuletzt bei der U23-Auswahl auflief. Diomande hat den Medizincheck bei RB bereits bestanden.

Johan Bakayoko (22)

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen waren ebenso im Rennen wie Klubs aus anderen Topligen, doch Bakayoko wollte eine schnelle Entscheidung – und Leipzig öffnete die Tür. Für den Rechtsaußen fließen wohl rund 20 Millionen Euro – aufgeteilt in Fixsumme und Boni – an die PSV Eindhoven. In den Niederlanden wurde Bakayoko zuletzt zweimal Meister und war dabei Leistungsträger. Seine Gesamtbilanz für PSV: 131 Spiele, 33 Tore, 22 Vorlagen.

Was passiert mit Leipzigs Stars?

Klar ist: Die Leipziger Offensive ist, sofern alle Deals klappen, überfüllt. Großverdiener wie André Silva (29), Timo Werner (29) oder Eljif Elmas (25) sollen dringend gehen. Für Stars wie Benjamin Sesko (22), Loïs Openda (25) und Xavi Simons (22) gibt es einen recht großen Markt, hier winken hohe Transfereinnahmen.