Bayer chancenlos: Leipzig schnappt sich Diomande

Wie erwartet tritt Yan Diomande (18) mit dem CD Leganés nicht den Gang in die zweite spanische Liga an. Stattdessen heuert der schnelle Außenstürmer in der Bundesliga an.

RB Leipzig gibt die Verpflichtung des Technikers offiziell bekannt. Beim ambitionierten Bundesliga-Klub unterschreibt Diomande bis 2030. Die Sachsen machen dem Vernehmen nach von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, die sich bei 20 Millionen Euro einpendeln soll.

Kurz vor Abschluss des Deals soll Bayer Leverkusen einen Vorstoß gewagt haben. Die Werkself hat, so ist zu vernehmen, sogar eine höhere Summe geboten als RB. Allerdings waren die Verhandlungen mit den Leipzigern schon so weit fortgeschritten, dass Bayers Versuch erfolglos blieb.

Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer erklärt: „Mit Yan Diomande ist uns die Verpflichtung eines absoluten Top-Talents gelungen und wir sind sehr froh, dass er seine Zukunft bei RB Leipzig sieht. Er ist ein linker Flügelspieler, der ein herausragendes Tempo mitbringt, dribbelstark, sehr athletisch und abschlussstark ist. Dazu gibt er keinen Ball verloren und spielt sehr mannschaftsdienlich.“

Diomande sagt über seinen Wechsel zu RB: „Es gibt genügend Beispiele, dass der Klub der perfekte Ort für junge Spieler ist, um sich auf einem hohen Niveau weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen wollen einen temporeichen Offensivfußball spielen – das passt sehr gut zu meinen Fähigkeiten.“