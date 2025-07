Klopps Rolle beim Bakayoko-Deal

RB Leipzig hat sich im Rennen um Johan Bakayoko gegen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen durchgesetzt – für rund 20 Millionen Euro kommt der 22-Jährige von der PSV Eindhoven. Im Gespräch mit ‚Sky‘ verrät Bakayoko, welchen Einfluss Jürgen Klopp auf seine Entscheidung hatte: „Ich habe vielleicht eineinhalb bis zwei Stunden lang mit ihm telefoniert. Wir haben wirklich über alles gesprochen und ich dachte: Der versteht Fußball richtig.“

Klopp, seit Januar 2025 Head of Global Soccer bei Red Bull, spielte eine zentrale Rolle beim Transfer. Für die Sachsen ist Bakayoko nach einer enttäuschenden Saison ein klares Ausrufezeichen. „Ich habe gespürt, dass er wirklich weiß, was getan werden muss, um mich dorthin zu bringen, wo ich hin will“, erklärt der 18-fache belgische Nationalspieler. Bei den Roten Bullen will sich der Rechtsaußen als Stammkraft durchsetzen.