Werder wochenlang ohne Stage

Der SV Werder Bremen muss sich in den kommenden Wochen ohne Jens Stage auf die neue Bundesliga-Saison vorbereiten. Wie die Grün-Weißen mitteilen, plagt den 28-Jährigen eine schmerzhafte Belastungsreaktion im Mittelfuß, „die eine mehrwöchige Pause nach sich ziehen wird.“ Der Mittelfeldspieler zog sich die Verletzung beim ersten Testspiel am Samstag gegen den FC Verden 04 (6:0) zu.

Cheftrainer Horst Steffen erklärt: „Es ist wichtig, dem Fuß jetzt Ruhe zu geben und ihn bestmöglich zu behandeln. Jens wird aus diesem Grund auch auf das Trainingslager im Zillertal verzichten, damit er in Bremen sämtliche Therapieformen in Anspruch nehmen und dennoch weiterhin an seiner Fitness arbeiten kann. Wir sind optimistisch, dass er bald wieder fit ist.“