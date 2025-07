Hertha beschäftigt sich mit Werder-Angreifer

Zweitligist Hertha BSC könnte auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer in der Bundesliga fündig geworden sein. Nach Informationen der ‚Bild‘ beschäftigen sich die Berliner mit Dawid Kownacki vom SV Werder Bremen. Die Grün-Weißen würden dem 28-Jährigen keine Steine in den Weg legen, bevorzugen aber einen festen Transfer. Laut der Boulevardzeitung fordert Werder rund 3,5 Millionen Euro.

Ob die finanziell gebeutelte Hertha diese Ablöse stemmen kann, ist fraglich. Kownacki steht in Bremen noch bis 2027 unter Vertrag, spielt an der Weser in den Planungen aber keine große Rolle mehr. Der siebenmalige polnische Nationalspieler war in der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf verliehen und überzeugte dort mit 13 Toren und fünf Vorlagen in 29 Partien. Die Fortuna ließ die 2,5 Millionen Euro teure Kaufoption allerdings verstreichen.