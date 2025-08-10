Menü Suche
Hertha-Bubi bricht Ligarekord

von Martin Schmitz
Kennet Eichhorn ist ein vielversprechendes Talent @Maxppp

Kennet Eichhorn hat einen neuen Zweitligarekord aufgestellt. Bei seiner Einwechselung für Hertha BSC im Spiel gegen den Karlsruher SC (0:0) in der 68. Minute wurde der defensive Mittelfeldspieler zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs.

Eichhorn war bei seinem Debüt 16 Jahre und 14 Tage alt und damit noch deutlich jünger als der bisherige Rekordhalter Efe-Kaan Sihlaroglu, der 2021 mit 16 Jahren und 142 Tagen für Karlsruhe seinen Liga-Einstand gab.

