Nsoki-Wechsel vor dem Abschluss

Der Transfer von Stanley Nsoki zum 1. FC Union Berlin befindet sich auf der Zielgeraden. Wie der französische Journalist Marc Mechenoua berichtet, sind die Gespräche zwischen der TSG Hoffenheim und den Eisernen bereits weit fortgeschritten. Der Innenverteidiger soll per Leihe nach Köpenick wechseln, außerdem erhält Union eine Kaufoption.

Damit endet fürs Erste für Hoffenheim ein teures Missverständnis. Nsoki war vor drei Jahren für zwölf Millionen Euro vom FC Brügge nach Sinsheim gewechselt, patzte bei der TSG aber in regelmäßigen Abständen und konnte sich so bei mehreren Trainern nie nachhaltig für die erste Elf beweisen. Nach 59 Pflichtspielen ist das Kapitel Hoffenheim in diesem Sommer erst einmal abgeschlossen.