Union: Abnehmer für Král gefunden?

Alex Král könnte Union Berlin in Richtung Griechenland verlassen. Laut ‚kicker‘ bekundet PAOK Saloniki Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Bei Union ist der 27-Jährige nach seiner Leihrückkehr von Espanyol Barcelona ein Verkaufskandidat, sein Vertrag läuft 2026 aus. In Barcelona war Král Stammspieler (39 Einsätze), die Katalanen ließen jedoch die Kaufoption über drei Millionen Euro für den Tschechen verstreichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Möglich, dass Saloniki bereit ist, die Preisforderungen der Köpenicker zu erfüllen. Union selbst hatte den Nationalspieler im vergangenen Sommer dank der FIFA-Sonderregel ablösefrei von Spartak Moskau fest an Bord geholt, einen Monat später aber schon wieder verliehen. Für Union bestritt der Rechtsfuß bisher insgesamt 32 Pflichtspiele.