VfB: Neue Infos zum Konstantelias-Rückzieher

Die ersten Hintergründe kommen ans Licht, warum sich Spielmacher Giannis Konstantelias (22) anders als geplant nicht auf den Weg nach Deutschland zum Medizincheck beim VfB Stuttgart gemacht hat. Laut der ‚Bild‘ ließ Ivan Savvidis, Klubbesitzer und Präsident bei PAOK Saloniki, den ausgemachten Deal auf den letzten Metern platzen.

Hintergrund sei der riesige Druck der PAOK-Anhänger, die ihren Publikumsliebling unbedingt halten wollen. Von entsprechenden Anrufen in der Geschäftsstelle ist die Rede, die Savvidis offenbar umgestimmt haben. Dabei war man sich mit den Schwaben eigentlich schon über eine Ablöse von 18 Millionen Euro plus drei Millionen an Boni einig. Nun muss man sich im Worst Case nach einer Alternative umsehen.