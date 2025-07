VfB: Demirovic spricht Klartext

Ermedin Demirovic (27) will aktuell nichts von einer Luftveränderung wissen. „Ich hab mir vorgenommen anzugreifen. Ich will die Vorbereitung nutzen, um zu zeigen, dass ich hier bin, dass ich spielen möchte. Und das ist das einzige Ziel gerade und der einzige Fokus, den ich bei mir habe“, gibt der Mittelstürmer vom VfB Stuttgart gegenüber ‚Sky‘ zu verstehen. Der gebürtige Hamburger „glaube nicht“, dass er den VfB in diesem Sommer verlässt.

Demirovic war erst im vergangenen Jahr für 23 Millionen Euro vom FC Augsburg zu den Schwaben gewechselt. In Bad Cannstatt gehörte der bosnische Nationalspieler zu den besten Scorern, kokettierte in der Rückrunde aber mangels Einsatzzeiten mit einem Abschied. Interesse wurde zuletzt unter anderem dem AC Mailand nachgesagt.